СРОЧНО! Помогите пожалуйста решить!
Математика
СРОЧНО! Помогите пожалуйста решить!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)-2 2)х1=2корень2 х2= -2корень2 4) больше 3 корня с 3
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