Срочно! помогите пожалуйста составить чайнворд на тему "Атмосфера" с вопросами! заранее спасибо!

Гость: Гость:

1. С его помощью измеряют атмосферное давление. 2. Влажность воздуха, когда количество водяного пара в граммах в 1 куб. м. воздуха. 3. Город, который расположен в зоне действия муссонов. 4. Воздух, содержащий водяного пара меньше, чем может. 5. Часть ветряного двигателя. 6. Ветер, меняющий своё направление два раза в течение суток. 7. График, на котором показано направление ветров, господствующих в данной местности. 8. Ярус перисто-кучевых облаков. 9. Что измеряется в мм.рт.столба? 10. Ярус высококучевых облаков. 11. Сила, с которой воздух давит на земную поверхность. 12. Ветер, меняющий своё направление два раза в течение года. 13. Прибор, с помощью которого определяют направление ветра. 14. Облака верхнего яруса. 15. Что происходит с водяным паром при охлаждении насыщенного воздуха? 16. Ярус кучево-дождевых облаков. /////////////////////////////////////////////////////////////// 1. Барометр 2. Абсолютная 3. Владивосток 4. Ненасыщенный 5. Генератор 6. Бриз 7. Роза 8. Верхний 9. Давление 10. Средний 11. Атмосферное 12. Муссон 13. Флюгер 14. Перистые 15. Конденсация 16. Нижний