5033:68= в столбик пожалуйста решите!!!
Математика
5033:68= в столбик пожалуйста решите!!!
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5033/68 -476 --------- Ответ :74 . 273 - 272 --------- 1(остаток )
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