Помогите пожалуйста очень срочно найдите скалярное произведение векторов a×b если [а]=4, [b]=корень 3 и угол (a^b) на 45

Геометрия

Помогите пожалуйста очень срочно найдите скалярное произведение векторов a×b если [а]=4, [b]=корень 3 и угол (a^b) на 45

Автор: Гость