Помогите пожалуйста очень срочно найдите скалярное произведение векторов a×b если [а]=4, [b]=корень 3 и угол (a^b) на 45
Геометрия
Помогите пожалуйста очень срочно найдите скалярное произведение векторов a×b если [а]=4, [b]=корень 3 и угол (a^b) на 45
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По условию: |а|=4; |b|=√3; ∠Ф=45°. а·b=|а|·|b|·cos45°=4·√3·√2/2=2√6. Не забудь обозначение векторов со стрелкой
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