Задай вопрос из школьного предмета 1-4 Математика 5+3 б До бібліотеки привезли 18пакунків підручників,по 13книжок у кожному пакунку , та 17 однакових пакунків зі збірками казок.Скільки збірок казок було в кожному пакунку , я...
Математика
Задай вопрос из школьного предмета 1-4 Математика 5+3 б До бібліотеки привезли 18пакунків підручників,по 13книжок у кожному пакунку , та 17 однакових пакунків зі збірками казок.Скільки збірок казок було в кожному пакунку , якщо цих книжок привезли на 38 більше , ніж підручників?Нужно по діям записать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)18*13=234 (всього пiдручникiв) 2)234+38=272 (всього казок) 3)272:17=16 (стiльки збiрок казок)
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