Задай вопрос из школьного предмета 1-4 Математика 5+3 б До бібліотеки привезли 18пакунків підручників,по 13книжок у кожному пакунку , та 17 однакових пакунків зі збірками казок.Скільки збірок казок було в кожному пакунку , я...

Математика

Задай вопрос из школьного предмета 1-4 Математика 5+3 б До бібліотеки привезли 18пакунків підручників,по 13книжок у кожному пакунку , та 17 однакових пакунків зі збірками казок.Скільки збірок казок було в кожному пакунку , якщо цих книжок привезли на 38 більше , ніж підручників?Нужно по діям записать

Автор: Гость