СРОЧНО ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. Запишіть виправлений текст. Підкресліть слова, ужит?? в переносному значенні. Красуня; потемніло; посіріло; не гріє; як джерельна вода; спалахують червоним полумям; укрились багрянцем; позолотіли; ...

Українська мова
СРОЧНО ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. Запишіть виправлений текст. Підкресліть слова, ужит?? в переносному значенні. Красуня; потемніло; посіріло; не гріє; як джерельна вода; спалахують червоним полумям; укрились багрянцем; позолотіли; стоять, мов у золотих коронах; у вирій; в осінньому лісі.
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