СРОЧНО ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. Запишіть виправлений текст. Підкресліть слова, ужит?? в переносному значенні. Красуня; потемніло; посіріло; не гріє; як джерельна вода; спалахують червоним полумям; укрились багрянцем; позолотіли; ...

Українська мова

СРОЧНО ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. Запишіть виправлений текст. Підкресліть слова, ужит?? в переносному значенні. Красуня; потемніло; посіріло; не гріє; як джерельна вода; спалахують червоним полумям; укрились багрянцем; позолотіли; стоять, мов у золотих коронах; у вирій; в осінньому лісі.

Автор: Гость