Решить скобка открывается восемнадцать семь двенадцатых плюс три пять двенадцат??х скобка закрывается минус семь пять двенадцатых

Математика

Решить скобка открывается восемнадцать семь двенадцатых плюс три пять двенадцат??х скобка закрывается минус семь пять двенадцатых

Автор: Гость