Дано звичайний трикутник та його сторони. с=8, b=10, a=5 Потрібно знайти кути трикутника. _____________________________________________________________________ Нам дано обычный треугольник, а так же его стороны с=8, b=10, a=...

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Можно решать по-разному. например, найти радиус описанной окружности по формуле через стороны и полупериметр. А потом по т. синусов через радиус найти углы. Но оно нам надо, вспоминать ту формулу или искать в инете? Смотри файлы .........................