Дано звичайний трикутник та його сторони. с=8, b=10, a=5 Потрібно знайти кути трикутника. _____________________________________________________________________ Нам дано обычный треугольник, а так же его стороны с=8, b=10, a=...

Геометрия
Дано звичайний трикутник та його сторони. с=8, b=10, a=5 Потрібно знайти кути трикутника. _____________________________________________________________________ Нам дано обычный треугольник, а так же его стороны с=8, b=10, a=5. Необходимо найти его углы. Тобишь угол A, B, C
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно решать по-разному. например, найти радиус описанной окружности по формуле через стороны и полупериметр.   А потом по т. синусов через радиус найти углы.   Но оно нам надо, вспоминать ту формулу или искать в инете?   Смотри файлы .........................
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