Пожалуйста помогите перевести Peter Pen 1 глава 7 класс с 4 по 7 страницу

Английский язык
Пожалуйста помогите перевести Peter Pen 1 глава 7 класс с 4 по 7 страницу
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Автор: Гость
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Гость:
5ты можешь прислать эти главы я переведу
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