Как композиция произведения позволяет передавать отношение автора к героям. Произведение - "Дубровский"

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Пушкин с беспощадной силой обнажил произвол, самодурство дворян в лице Троекурова и князя Верейского, подлость и низость их прихлебателей Шабашкина и Спицына, готовых совершить любое клятвопреступление. Резко противостоит этому миру всевластия, жестокости, духовного оскудения иной мир- это люди из народа, дворяне Дубровские (отец и сын) . Они описаны в романе с глубоким авторским сочувствием. Одним из средств создания образа в романе является прямая авторская оценка. С самого начала романа автор открыто выражает свою симаотию по отношению к Вл. Дубровскому. Его герой нежный и любящий сын. Крестьяне любят своего барина, искренне рады его приезду. Изображая Дубровского в Кистеневской роще, автор дает почувствовать, что осенний пейзаж - условное отражение внутреннего мира героя. То, что происходит в душе Дубровского, подобно тому, что происходит в природе. Автор передает чувства своего героя, заставляет сочувствовать его горю. А. С. Пушкин обычно рисует на фоне природы только любимых своих героев, так как для него это знак богатства души, глубокой внутренней красоты. Это еще раз подтверждает, что автор любит своего героя, сочувствует ему. Владимир Дубровский гордый, независимый, дороживший своей дворянской честью, из-за любви отказался от мести и вошел в дом Троекурова в роли слуги. Даже сделавшись разбойником, он остается служителем справедливости. Таким и предстает в рассказе Глобовой. Месть за отца не осуществляется, он становится заступником обиженных, отказывается от мести ради любви. Человечность в Дубровском победила враждебность. Автор опять полностью на стороне главного героя романа. Для Дубровского воля любимой девушки священна. Он никогда не совершит злодейство во имя ее. Готов на любое самопожертвование. Любовь возвышает Владимира. Наделяя своего героя способностью любить, жертвовать собой во имя любви, Пушкин подчеркивает свое расположение к нему. Нет, Пушкин не идеализирует своего героя, но предводитель разбойников в романе гораздо благороднее тех, кто управляет губернией, кто должен заботиться о своем народе. Конец романа подчеркивает мысль автора, что Владимир Дубровский не разбойник, не мститель, а просто несчастный, одинокий человек, который не может противостоять существующим законам.