На сколько градусов нагреется 510 г меди , если поглотит такоеже количество теплоты , какое выделяется при охлаждении 2 литров растительного масла от 60 до 40ºC

Физика
На сколько градусов нагреется 510 г меди , если поглотит такоеже количество теплоты , какое выделяется при охлаждении 2 литров растительного масла от 60 до 40ºC
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q1=Q2 Q1=m1c1Δt Q2=m2c2(t1-t2)=V2p2c2(t1-t2) m1c1Δt=V2p2c2(t1-t2) Δt=V2p2c2(t1-t2)/m1c1 Δt=1000*2*10^-3*4200/0.51*400=41.18
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