На сколько градусов нагреется 510 г меди , если поглотит такоеже количество теплоты , какое выделяется при охлаждении 2 литров растительного масла от 60 до 40ºC

Физика

На сколько градусов нагреется 510 г меди , если поглотит такоеже количество теплоты , какое выделяется при охлаждении 2 литров растительного масла от 60 до 40ºC

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