Левая часть уравнения реакции : ... + ... = Hg + H2O - это 1)HgO + C = 2)HgO + H2= 3)HgO + Al= 4)HgO + CO=
Химия
Левая часть уравнения реакции : ... + ... = Hg + H2O - это 1)HgO + C = 2)HgO + H2= 3)HgO + Al= 4)HgO + CO=
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