Левая часть уравнения реакции : ... + ... = Hg + H2O - это 1)HgO + C = 2)HgO + H2= 3)HgO + Al= 4)HgO + CO=

Химия
Левая часть уравнения реакции : ... + ... = Hg + H2O - это 1)HgO + C = 2)HgO + H2= 3)HgO + Al= 4)HgO + CO=
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Помогите написать что такое война желательно своими словами (для сочинения )
Ответить
Литература
Уши какого животного украсили царя мидасачтобы покорить дочь этолийского царя леду,зевс предстал перед ней в образе белоснежного,,,, а)лебедя б)б...
Ответить
Алгебра
Четвертый член геометрической прогрессии больше второго на 24, а сумма второго и т??етьего членов прогрессии равна 6. Найдите первый член и знамена...
Ответить
Биология
Режим дня - это.....................................................
Ответить
Алгебра
Помогите решить cos10x + cos8x = 2
Ответить