Десять человек сдавали экзамен.Они вытаскивали билеты на угад по очереди по одному из 10 билетов, лежащих на столе ,причем каждый вытягивал билеты из оставшихся .Один из экзаменующихся знал ответы ко всем 10 билетам,один- к бил...
Математика
Десять человек сдавали экзамен.Они вытаскивали билеты на угад по очереди по одному из 10 билетов, лежащих на столе ,причем каждый вытягивал билеты из оставшихся .Один из экзаменующихся знал ответы ко всем 10 билетам,один- к билетам 1,2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как кому повезёт с вытягивание билетов
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