Дополни условие задачи числом и реши её.Мама купила 19кг клубники.Из 10кг она сварила варенье,а остальную клубнику разложила в ? Банки,поповну в каждую.Сколько килограммов клубники в каждой банке?
Математика
Дополни условие задачи числом и реши её.Мама купила 19кг клубники.Из 10кг она сварила варенье,а остальную клубнику разложила в ? Банки,поповну в каждую.Сколько килограммов клубники в каждой банке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(19-10)=9( кг)-осталось т.к.банка не может быть выражена рациональным числом,подходит только тройка 9:3=3(кг)
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