Дополни условие задачи числом и реши её.Мама купила 19кг клубники.Из 10кг она сварила варенье,а остальную клубнику разложила в ? Банки,поповну в каждую.Сколько килограммов клубники в каждой банке?

Математика

Дополни условие задачи числом и реши её.Мама купила 19кг клубники.Из 10кг она сварила варенье,а остальную клубнику разложила в ? Банки,поповну в каждую.Сколько килограммов клубники в каждой банке?

Автор: Гость