Функция задана формулой y=3x -8 . Найдите значение аргумента,при котором значение фу??кции равно 7

Алгебра
Функция задана формулой y=3x -8 . Найдите значение аргумента,при котором значение фу??кции равно 7
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7=3х-8 -3х=-15 3х=15 х=5
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