Лифт движется вверх с ускорение 1 м\с2 .Сила давления тела на пол лифта равна 400 н .Определить массу тела

Физика

Лифт движется вверх с ускорение 1 м\с2 .Сила давления тела на пол лифта равна 400 н .Определить массу тела

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