СРОЧНО!! Помогите решить по действиям! Номер 37!

Математика
СРОЧНО!! Помогите решить по действиям! Номер 37!
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