Срочно помогите с физикой!!!! Масса оболочки воздушного шара составляет 200 кг. При надувании его гелием шар принимает объем 1000 м^3, при этом плотность гелия в шаре 0.18 кг/м^3. Плотность воздуха 1.29 кг/м^3. Какую максималь...

Физика

Срочно помогите с физикой!!!! Масса оболочки воздушного шара составляет 200 кг. При надувании его гелием шар принимает объем 1000 м^3, при этом плотность гелия в шаре 0.18 кг/м^3. Плотность воздуха 1.29 кг/м^3. Какую максимальную массу груза может поднять этот шар? Тут ответ 910 кг. Но как это получилось?

Автор: Гость