Срочно помогите с физикой!!!! Масса оболочки воздушного шара составляет 200 кг. При надувании его гелием шар принимает объем 1000 м^3, при этом плотность гелия в шаре 0.18 кг/м^3. Плотность воздуха 1.29 кг/м^3. Какую максималь...
Физика
Срочно помогите с физикой!!!! Масса оболочки воздушного шара составляет 200 кг. При надувании его гелием шар принимает объем 1000 м^3, при этом плотность гелия в шаре 0.18 кг/м^3. Плотность воздуха 1.29 кг/м^3. Какую максимальную массу груза может поднять этот шар? Тут ответ 910 кг. Но как это получилось?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fₐ=ρв*gv; P=ρгgv+mₓg+200; Fₐ=P; ρв*gv=ρгgv+mₓg+200; mₓg= ρв*gv-ρгgv-200; mₓ=gv(ρв-ρг)-200/g=1000(1,29-0,18)-200=910(кг)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из поселка одновременно в противоположных направлениях выехали 2 всадника. скоро??ть одного 175 метров в минуту , а другого 215 метров в минуту . к...
Обществознание
Помогите срочно !!! 1.Существует ли потребность в деньгах при господстве натураль??ого хозяйства? Обоснуйте свою точку зрения. (Дайте развернутый...
Математика
Валя пробежала из школы в парк который находится на расстоянии 480 км.катя пробежала вдогонку за валей .когда та находилась от нее в 120 м .догонит...