СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА какова специфика Державинский од? чем они отличаются от од Ло??оносова?

Литература
СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА какова специфика Державинский од? чем они отличаются от од Ло??оносова?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ломоносов в своих одах восхваляет героев, а Державин наоборот: насмехается над ними и их недостатками.
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