Срочно пожалуйста Переведите Текст 34 баллов
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Срочно пожалуйста Переведите Текст 34 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- (первое предложение не совсем поняла,дословно так будет Так) вот как ты делаешь пиратский фруктовый салат! Теперь твоя очередь! -Ха! Легко! -Пако,как много у нас манго? -Не много,только два,я думаю. Можешь подать мне лимон,пожалуйста? - Конечно,(дословно) держи! -Убедись,что ты положил много сахара туда. -Хорошо! Много сахара! -Смотри,готово! -Прекрасно выглядит! -Ох! Что в нем? -Упс,тут нет сахара,но в нем много соли!
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