Срочно пожалуйста!!!!!!! последовательность строится по следующему закону. на первом месте стоит число 7, далее за каждым числом стоит сумма цифр и его квадрата, увеличенная на 1. какое число стоит на 2000 месте?

Алгебра

Срочно пожалуйста!!!!!!! последовательность строится по следующему закону. на первом месте стоит число 7, далее за каждым числом стоит сумма цифр и его квадрата, увеличенная на 1. какое число стоит на 2000 месте?

Автор: Гость