Тело брошено горизонтально со скоростью 49 м/с Какова горизонтальная и верткальна?? составляющие скорости камня через 0,3 с? Через сколько времени скорость камня будет направлена под углом 45 градусов к горизонту ?

Физика

Тело брошено горизонтально со скоростью 49 м/с Какова горизонтальная и верткальна?? составляющие скорости камня через 0,3 с? Через сколько времени скорость камня будет направлена под углом 45 градусов к горизонту ?

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