Тело брошено горизонтально со скоростью 49 м/с Какова горизонтальная и верткальна?? составляющие скорости камня через 0,3 с? Через сколько времени скорость камня будет направлена под углом 45 градусов к горизонту ?

Физика
Тело брошено горизонтально со скоростью 49 м/с Какова горизонтальная и верткальна?? составляющие скорости камня через 0,3 с? Через сколько времени скорость камня будет направлена под углом 45 градусов к горизонту ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По горизонтали скорость останется той же А вот по вертикали: V=Vo+gt V=10м/с^2•0,3с=3м/с
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