Постройте трапецию по меньшей диаганали, большей стороне и углу между ними
Геометрия
Постройте трапецию по меньшей диаганали, большей стороне и углу между ними
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 строится угол заданной меры 2 на сторонах угла откладываются известные в п-ме отрезки 3.через свободный конец диагонали строится прямая. параллельная стороне 4 на построенной параллельной откладывается равный большей стороне отрезок. 5. соединяются образовавшиеся точки
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