Постройте трапецию по меньшей диаганали, большей стороне и углу между ними

Геометрия
Постройте трапецию по меньшей диаганали, большей стороне и углу между ними
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 строится угол заданной меры 2 на сторонах угла откладываются известные в п-ме отрезки 3.через свободный конец диагонали строится прямая. параллельная стороне 4 на построенной параллельной откладывается равный большей стороне отрезок. 5. соединяются образовавшиеся точки
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите сделать морфологический разбор слова краю и фонетический корочкой!
Ответить
Математика
Доведіть, що сума 17^6+46^6 ділиться на 37
Ответить
Биология
Кто,чё знает про пресноводную гидру(не много).....
Ответить
Математика
Как имея пятилитровую банку и девятилитровое ведро, набрать из реки ровно литр во??ы, если другими емкостями пользоваться нельзя? помоги пожалуйста!
Ответить
Английский язык
Помогите пож-та с заданием !заранее всем огромное спс
Ответить