Как имея пятилитровую банку и девятилитровое ведро, набрать из реки ровно литр во??ы, если другими емкостями пользоваться нельзя? помоги пожалуйста!

Математика

Как имея пятилитровую банку и девятилитровое ведро, набрать из реки ровно литр во??ы, если другими емкостями пользоваться нельзя? помоги пожалуйста!

Автор: Гость