Как имея пятилитровую банку и девятилитровое ведро, набрать из реки ровно литр во??ы, если другими емкостями пользоваться нельзя? помоги пожалуйста!
Математика
Как имея пятилитровую банку и девятилитровое ведро, набрать из реки ровно литр во??ы, если другими емкостями пользоваться нельзя? помоги пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В ведро 9 литров налить 5 литров воды. Налить ещё раз 5 литров до краёв. Останется в банке 1 литр т.к. 9-5=4.
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