Эпитеты к слову зима срочно!

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Зима О характере погоды (температуре); о наличии снега, метели. Белая, белоснежная, бесснежная, вихревая, влажная, вьюжная,жестокая, заносная, крепкая, лютая, малоснежная, мертвенно-белая, метелистая, метельная, многоснежная, морозная, мягкая, пуховая, пышная, ровная, российская, русская, северная, седая, серебряная, сибирская, сиротская, студеная, суровая, сухая, сырая, теплая, туманная, умеренная, холодная, южная. О времени наступления зимы, продолжительности и т. п. Бесконечная, глубокая, глухая, длинная, долгая, запоздалая, затяжная, неурочная, поздняя, преждевременная, продолжительная, ранняя. О впечатлении, психологическом восприятии; о тяжелой, неблагоприятной для человека зиме. Блокадная, военная, голодная, грозная, губительная, мрачная, неласковая, осадная, сердитая, страшная, суровая, тяжелая, угрюмая, ужасная. Белокурая, звонкая, косматая, льдяная, могучая, сверкающая, свинцовая, тощая, хрустальная, щедрая.