Напиши маленькую пейзажную зарисовку на тему осень осенняя печаль, Слезы осени,краски осени .попробуй нарисовать картину природы с помощью 2 3 сложных предложения части которых соединены без помощи союзов А может быть ты умеешь...

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Напиши маленькую пейзажную зарисовку на тему осень осенняя печаль, Слезы осени,краски осени .попробуй нарисовать картину природы с помощью 2 3 сложных предложения части которых соединены без помощи союзов А может быть ты умеешь делать это в одном приложении

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