Чоловік малює паркан за 7 год,а його дружина 9год Хто виконає більший обсяг роботи-??оловік за 3 год чи його дружина за 4 год.
Математика
Чоловік малює паркан за 7 год,а його дружина 9год Хто виконає більший обсяг роботи-??оловік за 3 год чи його дружина за 4 год.
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Сравнить 3/7 и 4/9, 4/9 больше. значит жена
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