Чоловік малює паркан за 7 год,а його дружина 9год Хто виконає більший обсяг роботи-??оловік за 3 год чи його дружина за 4 год.

Математика

Чоловік малює паркан за 7 год,а його дружина 9год Хто виконає більший обсяг роботи-??оловік за 3 год чи його дружина за 4 год.

Автор: Гость