Помогите пож-та с заданием !заранее всем огромное спс

Английский язык
Помогите пож-та с заданием !заранее всем огромное спс
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Автор: Гость
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Гость:
Ann and Carl hawe two brother Ann has one sister Bob has a brother
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