Кто,чё знает про пресноводную гидру(не много).....

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Пресноводные гидры относятся к морским кишечнополостным беспозвоночным животным. Её средой обитания являются стоячие водоемы, пруды, озера или заводи рек, в которых течение воды очень медленное. Это животное очень маленькое, ее размеры варьируются от 1 до 3 см. Тело имеет цилиндрическую форму, на одном конце располагается ротовой отверстие, окруженное щупальцами, на другом конце находится подошва. Именно при помощи подошвы гидра прикрепляется к предметам и передвигается. Питается гидра преимущественно такими же маленькими обитателями водоемов. Когда добыча подходит близко и задевает ее чувствительные клетки, жертва парализуется стрекательным волоском, а щупальца подносят ее ко рту.