Доведіть, що сума 17^6+46^6 ділиться на 37
Математика
Доведіть, що сума 17^6+46^6 ділиться на 37
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17^2 + 46^2 ділиться на 37 (17^2)^3 + (46^2 )^3 – розкласти , як сума кубів.
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