Срочно!!!! Пожалуйста!!!! Заранее спасибо!!!!!

Физика
Срочно!!!! Пожалуйста!!!! Заранее спасибо!!!!!
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