Срочно! Прям совсем срочно! 6 вопросов по теории "Лексика"

Русский язык
Срочно! Прям совсем срочно! 6 вопросов по теории "Лексика"
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что такое однозначные слова? Что такое многозначные слова? Что такое переносное значение? Что такое прямое значение? Что такое синонимы? Что такое антонимы? Что такое паранонимы? Что такое омонимы?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Четвёртый, пожалуйста
Ответить
Математика
У герды на окне горшке росла роза высотой7см Каждый день роза вырастала на 1см.Какой высоты стала роза через неделю? как написать условие задачи?
Ответить
Биология
Сделать вывод об особенностях строения водорослей и значение в природе
Ответить
Математика
Помогите ребята!Пожалуйста! (x²-1)(x²+1)-4(x²-11)=0 Я сам кое что сделал. Так как (x²-1)(x²+1)=x⁴-1² (это разность квадратов) У нас получае...
Ответить
Алгебра
Пожалуйста помогите)) система уравнений
Ответить