Срочно! Прям совсем срочно! 6 вопросов по теории "Лексика"
Русский язык
Срочно! Прям совсем срочно! 6 вопросов по теории "Лексика"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что такое однозначные слова? Что такое многозначные слова? Что такое переносное значение? Что такое прямое значение? Что такое синонимы? Что такое антонимы? Что такое паранонимы? Что такое омонимы?
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