Срочно!!! придумайте сочинение (5 предложений) с причастным оборотом
Русский язык
Срочно!!! придумайте сочинение (5 предложений) с причастным оборотом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Дети, пришедшие с концерта, пошли гулять. 2.Смотрящая в окно девушка, думала о прогулке. 3.Маша, делающая химию, смотрела фильм по литературе. 4.Севший передо мой мужчина, закрыл мне обзор. 5. Проверенная учителем работа, потерялась и не была найдена.
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