Срочно!!! придумайте сочинение (5 предложений) с причастным оборотом

Гость: Гость:

1. Дети, пришедшие с концерта, пошли гулять. 2.Смотрящая в окно девушка, думала о прогулке. 3.Маша, делающая химию, смотрела фильм по литературе. 4.Севший передо мой мужчина, закрыл мне обзор. 5. Проверенная учителем работа, потерялась и не была найдена.