текст на ангийском- про мой любимый вид спорта

Английский язык
текст на ангийском- про мой любимый вид спорта
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А какой твой любимый вид спорта?
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