Срочно прошу,умоляю,помогите! Помогите перевести предложения на английский в ко??венную речь,срочно прошу! 1.Саша сказал,что завтра он будит писать тест. 2.Я пообещал,что выучу правило. 3.Он знал,что я ходил в театр. 4.Маш...
Английский язык
Срочно прошу,умоляю,помогите! Помогите перевести предложения на английский в ко??венную речь,срочно прошу! 1.Саша сказал,что завтра он будит писать тест. 2.Я пообещал,что выучу правило. 3.Он знал,что я ходил в театр. 4.Маша знала,что он учит испанский. Помогите.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Sasha said that tomorrow he will write the test.2. I promised that learn the rules.3.He knew that I went to the theater.4.Masha knew he teaches Spanish.Help.
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