Срочно прошу,умоляю,помогите! Помогите перевести предложения на английский в ко??венную речь,срочно прошу! 1.Саша сказал,что завтра он будит писать тест. 2.Я пообещал,что выучу правило. 3.Он знал,что я ходил в театр. 4.Маш...

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Срочно прошу,умоляю,помогите! Помогите перевести предложения на английский в ко??венную речь,срочно прошу! 1.Саша сказал,что завтра он будит писать тест. 2.Я пообещал,что выучу правило. 3.Он знал,что я ходил в театр. 4.Маша знала,что он учит испанский. Помогите.

Автор: Гость