СРОЧНО проведите реакции подтверждающие качественный состав хлорида магния. за??ишите уравнения реакций в молекулярной и ионной формах

Химия
СРОЧНО проведите реакции подтверждающие качественный состав хлорида магния. за??ишите уравнения реакций в молекулярной и ионной формах
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
MgCl2 + 2AgNO3 = Mg(NO3)2 + 2AgCl (осадок белого цвета) Mg(2+) + 2Cl(-) + 2Ag(+) + 2NO3(-) = Mg(2+)+2NO3(-) + 2AgCl 2Cl(-) +2Ag(+)=2AgCl
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