СРОЧНО РЕБЯТ! 1. Почему произошло обострение отношений между Нидерландами и Испа­нией? 2. С помощью картосхемы на с. 82 восстановите последовательность событий в Нидерландах периода Войны за независимость. 3. Можно ли счи­тат...

История

СРОЧНО РЕБЯТ! 1. Почему произошло обострение отношений между Нидерландами и Испа­нией? 2. С помощью картосхемы на с. 82 восстановите последовательность событий в Нидерландах периода Войны за независимость. 3. Можно ли счи­тать Войну за независимость первой буржуазной революцией? Свою позицию обоснуйте. (КАРТОСХЕМА И ТЕМА НИЖЕ)

Автор: Гость