СРОЧНО РЕБЯТ! 1. Почему произошло обострение отношений между Нидерландами и Испа­нией? 2. С помощью картосхемы на с. 82 восстановите последовательность событий в Нидерландах периода Войны за независимость. 3. Можно ли счи­тат...

История
СРОЧНО РЕБЯТ! 1. Почему произошло обострение отношений между Нидерландами и Испа­нией? 2. С помощью картосхемы на с. 82 восстановите последовательность событий в Нидерландах периода Войны за независимость. 3. Можно ли счи­тать Войну за независимость первой буржуазной революцией? Свою позицию обоснуйте. (КАРТОСХЕМА И ТЕМА НИЖЕ)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
События испано-нидерландской войны 1566 г. — начало иконоборческого движения; 1567 г. — вступление испанской армии в Брюссель; 1572 г. — начало военных действий между Нидерландами и Испанией; 1579 г. — подписание Утрехтской унии; 1588 г. — создание Республики Соединенных провинций.
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