Задача 15. Пожалуйста помогите

Математика
Задача 15. Пожалуйста помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю почему ты не можеш у мамуи спросить
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