На(предл) синем(прил) небе(сущ) робко(нар) выступают(гл) первые(прил) звёздочки(сущ)
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На(предл) синем(прил) небе(сущ) робко(нар) выступают(гл) первые(прил) звёздочки(сущ)
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