К какой группе изделия относится юбка на бретелях

Технология
К какой группе изделия относится юбка на бретелях
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Гость:
Я чесно хз но удачи тебе
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