Какие природные условия Древнего Египта были благоприятны для земледелия ? Чем ?

История
Какие природные условия Древнего Египта были благоприятны для земледелия ? Чем ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как Египет был расположен рядом с рекой Нилом его земли были плодородными,из-за этого земледелия в Древнем Египте были благоприятны....
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