Сочинение на тему : "Как сложили песню",(Как появилась песня). Написать мини-сказкой.

Гость: Гость:

Самая первая песня в мире появилась в 1484 году нашей эры. Эта песня называлась "Кинемине". Автор песни: Даньяк Летиши. Исполнял эту песню сам автор. Музыка изображалась под стук камней и палок. (Можешь как-нибудь преобразить эту информацию в сказку)