7-7=дам 10баллов пжжжжж

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7-7=дам 10баллов пжжжжж
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7-7=(2+5)-(2+5)=2+5-2-5=0
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