Сочинение моя любимая пора года лето

Литература
Сочинение моя любимая пора года лето
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лето это мое самое любимое пора года.Потому что каникулы и нет уроков.Летом мы с родителями ходим в поход.Мама готовит ,а мы с папой играеи во что нибудь
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