За какое время плывущий по течению реки плот пройдет 15 км, если скорость течения 0,5 м/с

Физика
За какое время плывущий по течению реки плот пройдет 15 км, если скорость течения 0,5 м/с
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 15000/0,5=30000 сек =500 минут = 8 часов 20 минут2) средняя скорость = (42000м +42000м) /(7344сек + 8455 сек)=84000/15799=5,32м/с

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Толкование слова смелый
Ответить
Литература
Сочинение моя любимая пора года лето
Ответить
Русский язык
Запиши слова,обозначающие приближение птицы,коня,рыбы,змеи
Ответить
Математика
Решение задачи? красных шаров 138 синих шаров 56 зелёных шаров мы не знаем сколько ?но на 127 шаров меньше чем красных и синих .
Ответить
Русский язык
Помогите выделить грамматическую основу: 1) Чужбина- калина, родина- малина 2) лес и вода- родные брат и сестра. 3) Моё любимое время года- весна...
Ответить