За какое время плывущий по течению реки плот пройдет 15 км, если скорость течения 0,5 м/с
Физика
За какое время плывущий по течению реки плот пройдет 15 км, если скорость течения 0,5 м/с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 15000/0,5=30000 сек =500 минут = 8 часов 20 минут2) средняя скорость = (42000м +42000м) /(7344сек + 8455 сек)=84000/15799=5,32м/с
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