Зимний лес БУДТО заколдованное царство Снежной королевы. Зимний лес СЛОВНО покр??т пушистым одеялом,что сверкает в солнечных лучах. Зимний лес КАК БУДТО......... Зимний лес КАК......... Зимний лес ТОЧНО.........

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Зимний лес БУДТО заколдованное царство Снежной королевы. Зимний лес СЛОВНО покр??т пушистым одеялом,что сверкает в солнечных лучах. Зимний лес КАК БУДТО......... Зимний лес КАК......... Зимний лес ТОЧНО.........
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Двигался со мной2.сказочный3.красив
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