Задача:выполни деление с остаткомдля следующих пар чиселс помощью вычитания типо так 22-7-7-7=1 тип так вот примеры: 387:350= 927:291= 1003:250=

Математика
Задача:выполни деление с остаткомдля следующих пар чиселс помощью вычитания типо так 22-7-7-7=1 тип так вот примеры: 387:350= 927:291= 1003:250=
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
387/50=1 и остаток 37 927/291=3 и остаток 55 1003/250=4 и остаток 3
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