Задача:выполни деление с остаткомдля следующих пар чиселс помощью вычитания типо так 22-7-7-7=1 тип так вот примеры: 387:350= 927:291= 1003:250=

Математика

Задача:выполни деление с остаткомдля следующих пар чиселс помощью вычитания типо так 22-7-7-7=1 тип так вот примеры: 387:350= 927:291= 1003:250=

Автор: Гость