Помогите пожалуйста! Составь 5 предложений с однородными членами предложения

Гость: Гость:

1. Дети играли, веселились, прыгали, резвились в речке. 2. На столе лежали мячи красного, жёлтого и зелёного цвета. 3. Осенние листья падали и плавно опускались на землю. 4. Я выполняю задания по математике, русскому языку, литературе. 5. Люди могут быть счастливыми и наоборот, грустными