Помогите пожалуйста! Составь 5 предложений с однородными членами предложения
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Помогите пожалуйста! Составь 5 предложений с однородными членами предложения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Дети играли, веселились, прыгали, резвились в речке. 2. На столе лежали мячи красного, жёлтого и зелёного цвета. 3. Осенние листья падали и плавно опускались на землю. 4. Я выполняю задания по математике, русскому языку, литературе. 5. Люди могут быть счастливыми и наоборот, грустными
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