Впервом покете было 20 конфет меньше чем во второй Из покета переложили впервой 10 конфет Что можно сказать теперь о количествоконфет в1 и 2 покетах
Математика
Впервом покете было 20 конфет меньше чем во второй Из покета переложили впервой 10 конфет Что можно сказать теперь о количествоконфет в1 и 2 покетах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если в первом было на 20 меньше, то во втором на 20 больше. Пусть в первом пАкете было х конфет, тогда во втором х+20. Из второго переложили в первый 10, значит, в первом стало х+10, а во втором х+20-10, т.е. столько же, сколько и в первом - х+10. Количество конфет сравнялось.
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