Выберите строчку содержащую только гормоны: А) фибрин, инсулин, каталаза, гепарин Б) тироксин, соматотропин, адреналин, инсулин В) пепсин, адреналин, йодопсин, меланин Г) фибриноген, нуклеаза, родопсин, пепсин
Биология
Выберите строчку содержащую только гормоны: А) фибрин, инсулин, каталаза, гепарин Б) тироксин, соматотропин, адреналин, инсулин В) пепсин, адреналин, йодопсин, меланин Г) фибриноген, нуклеаза, родопсин, пепсин
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Гость:
Б тироксин,соматотропин,адреналин , инсулин
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