Выберите строчку содержащую только гормоны: А) фибрин, инсулин, каталаза, гепарин Б) тироксин, соматотропин, адреналин, инсулин В) пепсин, адреналин, йодопсин, меланин Г) фибриноген, нуклеаза, родопсин, пепсин

Биология

Выберите строчку содержащую только гормоны: А) фибрин, инсулин, каталаза, гепарин Б) тироксин, соматотропин, адреналин, инсулин В) пепсин, адреналин, йодопсин, меланин Г) фибриноген, нуклеаза, родопсин, пепсин

Автор: Гость